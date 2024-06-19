ترتيب مجموعة كرواتيا بعد التعادل مع ألبانيا في يورو 2024

وقع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم في فخ التعادل الإيجابي بهدفين أمام نظيره ألبانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

وسجل هدفي منتخب كرواتيا، أندريج كراماريتش في الدقيقة 74 من صناعة انتي بوديمير، وكلاوس غجاسولا، لاعب ألبانيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76.

فيما أحرز ثنائية منتخب ألبانيا، كازيم لاسي في الدقيقة 11 من صناعة ياسر أساني، وكلاوس غجاسولا في الدقيقة 90+5.

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ورفع منتخب كرواتيا إلى نقطة واحدة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما ارتفع رصيد ألبانيا إلى نقطة واحدة محتلًا المركز الثالث.

وجاء ترتيب مجموعة كرواتيا في يورو 2024 كالتالي:

1- إسبانيا برصيد 3 نقاط

2- إيطاليا 3 نقاط

3- ألبانيا نقطة واحدة

4- كرواتيا نقطة واحدة