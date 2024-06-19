مانويل نوير يعادل رقم بوفون التاريخي في أمم أوروبا

حقق الحارس مانويل نوير، قائد منتخب ألمانيا، رقمًا قياسيًا تاريخيًا، خلال مواجهة المجر اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات “يورو 2024“.

وبحسب شبكة “أوبتا”، يستعد نوير للمشاركة في المباراة رقم 17 له في منافسات اليورو، ليصبح أكثر حراس المرمى مشاركة في المباريات طوال تاريخ البطولة، مناصفة مع الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.

ويتواجد في المركز الثاني الهولندي إدوين فان دير سار والبرتغالي روي باتريسيو ب16 مباراة، مقابل 15 مباراة للفرنسي هوجو لوريس.

وجاءت مشاركات مانويل نوير السابقة بواقع 5 مباريات في يورو 2012، و6 مباريات في يورو 2016 و4 مباريات في يورو 2020 ومباراة واحدة في اللقاء الافتتاحي لليورو الجاري.

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واستقبلت شباك مانويل نوير، في المباريات الـ 16 السابقة، 17 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 5 لقاءات.