منتخب كرواتيا يحقق رقمًا سلبيًا في كأس أمم أوروبا

حقق منتخب كرواتيا، رقما سلبيا تاريخيا، خلال مواجهة ألبانيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“.

واكتفى منتخب كرواتيا، بالتعادل الإيجابي أمام ألبانيا، بنتيجة هدفين لكل فريق.

وبحسب شبكة “سكاواكا” للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها منتخب كرواتيا في التسديد على مرمى الخصم خلال الشوط الأول من مباراة بدور المجموعات للبطولة.

وجاء تشكيل كرواتيا كالآتي:

المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوشكو جفارديول – جوسيب سوتالو – إيفان بيرسيتش – يوسيب يورانوفيتش

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – ماتيو كوفاشيتش – لوكا مودريتش –

الهجوم: أندي كراماريتش – لوفرو ماير – برونو بيتكوفيتش

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وأصبح منتخب ألبانيا، في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة متقدم بفارق الأهداف أمام المنتخب الكرواتي الرابع وفي رصيده نقطة أيضاً.

وكان رفقاء لوكا مودريتش، قد هزموا في لقاء الجولة الأولى ضد إسبانيا 0-3.