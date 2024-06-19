اخبار الرياضه

ألبانيا تخطف نقطة من كرواتيا في الدقائق الأخيرة وحسرة مودريتش (صور وفيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة كرواتيا وألبانيا التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة يورو 2024.

وخطف منتخب ألبانيا نقطة في الدقائق الأخيرة (2-2)، حيث سجل كلاوس هدف التعادل في الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز حقق منتخب ألبانيا أول نقطة له في يورو 2024 بعد الخسارة من إيطاليا والتعادل اليوم، كما هو الحال منتخب كرواتيا الذي خسر أمام إسبانيا في المباراة الماضية.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية حتى الآن كالتالي:

1.إسبانيا - 3 نقاط

2.إيطاليا - 3 نقاط

3.ألبانيا - نقطة

4.كرواتيا - نقطة

اقرأ أيضًا:

أثناء وجوده في اليورو.. لامين يامال يؤدي واجباته المدرسية (صورة)

الزمالك ينعى مشجعتي النادي الأهلي

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا