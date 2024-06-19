ألبانيا تخطف نقطة من كرواتيا في الدقائق الأخيرة وحسرة مودريتش (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة كرواتيا وألبانيا التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة يورو 2024.

وخطف منتخب ألبانيا نقطة في الدقائق الأخيرة (2-2)، حيث سجل كلاوس هدف التعادل في الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز حقق منتخب ألبانيا أول نقطة له في يورو 2024 بعد الخسارة من إيطاليا والتعادل اليوم، كما هو الحال منتخب كرواتيا الذي خسر أمام إسبانيا في المباراة الماضية.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية حتى الآن كالتالي:

1.إسبانيا - 3 نقاط

2.إيطاليا - 3 نقاط

3.ألبانيا - نقطة

4.كرواتيا - نقطة

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