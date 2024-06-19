قرار عاجل من الزمالك بإيقاف محمد عواد عن المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

كشف عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك، إيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريق عن خوض المباريات لحين التحقيق معه، على خلفية تعديه على زميله حسام عبدالمجيد بعد مباراة سموحة في الدوري.

وقال عبدالواحد السيد في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "تم إيقاف محمد عواد عن خوض المباريات لحين التحقيق معه يوم السبت بسبب ما بدر منه في مباراة المصري".

الجدير بالذكر أن الزمالك اتخذ قرارا بخصم 25% من مستحقات محمد عواد عقب مباراة المصري، بسبب خروجه عن النص والتعدي على زميله في الملعب.

وكان الزمالك خسر من المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز.