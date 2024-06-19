شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بلدية المحلة في إطار لقاءات الدوري الممتاز "دورى Nile".

ويحل بيراميدز ضيفا على بلدية المحلة في السابعة من مساء الأربعاء على استاد السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة 26 من بطولة الدوري.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمود زلاكة - محمود صابر - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

ويبحث زعيم الفلاحين عن تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم لاستعادة توازنه في جدول الدوري والعودة للنتائج الإيجابية، ويمتلك المحلة 22 نقطة ويتطلع للابتعاد عن مراكز الهبوط بجدول المسابقة.

فيما يحاول بيراميدز مواصلة النتائج القوية في المسابقة وتأمين صدارة الدوري التي يحتلها برصيد 56 نقطة في المركز الأول، رغبة في عدم فقدان أى نقاط في المرحلة القادمة لتأمين الصدارة مع خوض باقي المنافسين مؤجلاتهم في الدوري.