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إحالة محمد عواد حارس الزمالك إلى التحقيق

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وإحالته للتحقيق بسبب ما بدر منه في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة في مسابقة الممتاز.
وأكد عبد الواحد السيد أن حارس المرمى سيخضع للتحقيق يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر النادي، أمام الشؤون القانونية بنادي الزمالك.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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