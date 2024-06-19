أول قرار من الزمالك بعد "خناقة" عواد وعبد المجيد

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي الزمالك إيقاف حارس مرمى الفريق الأول محمد عواد وإحالته للتحقيق على خلفية تصرفه الانفعالي مع زميله حسام عبد المجيد عقب الهدف الثاني لفريق المصري البورسعيدي.

ورصدت الكاميرات تصرف انفعالي شديد من عواد تجاه عبد المجيد عقب الهدف الثاني لفريق المصري البورسعيدي في شباك الزمالك، حيث توجه الحارس له وقام بدفعه بقوة قبل أن يتدخل زملائهم بالفريق لاحتواء الموقف سريعًا قبل تطوره.

وأكد عبد الواحد السيد أن حارس المرمى سيخضع للتحقيق يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر النادي، أمام الشؤون القانونية بنادي الزمالك لاتخاذ القرار المناسب.

الزمالك يخسر أمام المصري بثنائية

وكان الزمالك قد خسر على يد المصري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس الاثنين في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.