وفد الأهلي يشيع جنازة نرجس صلاح ويعزي أسرة الفقيدة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص وفد من النادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، على المشاركة في تشييع جنازة نرجس صلاح مشجعة الأهلي التي وافتها المنية أمس.

وانتقلت نرجس إلى جوار ربها إثر الحادث الأليم الذي تعرضت له أمس وأودى بحياتها، عقب مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ضم وفد الأهلي كلا من للمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومهند مجدي ومحمد سراج الدين ومحمد الجارحي ومي عاطف أعضاء مجلس الإدارة، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وخالـد مـرسي مدير مقر الجزيرة.

أدى وفد النادي صلاة الجنازة علـى المغفور لها بإذن الله - وشارك في تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير، وقدم واجب العزاء لأسرة الفقيدة.