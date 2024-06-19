جلسة فنيه بين جوميز ولاعبي الزمالك استعدادا لفاركو

ياسر رشاد - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشرح المدير الفني الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري، لتلافي تكراراها في المباريات المقبلة.

وطالب جوميز من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد وعدم التفريط في أي نقاط، وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً لمباراة فاركو المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.