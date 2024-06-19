ثلاثي الاهلي مهدد بالغياب أمام الزمالك في القمة

أصبح ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مهددًا بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي نظيره الزمالك، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجاري على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن صفوف الاهلي بشكل مؤكد أمام الزمالك، التونسي علي معلول بسبب الإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس، بالإضافة إلى الفلسطيني وسام أبو علي.

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فضلًا عن الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي يغيب عن قمة الاهلي والزمالك بسبب الإصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض لها مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وبخلاف هؤلاء، فإن الثلاثي أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر، في حصل أي منهم على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة يوم الجمعة المقبلة أمام الداخلية، سيغيب عن لقاء القمة.

جدير بالذكر أن الاهلي كان قد خسر بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الزمالك، في مباراة الدور الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الحالي.