بالصور.. وفد الأهلي يحضر تشييع جنازة نرجس صلاح مشجعة النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حضر وفد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أمين الصندوق، خالد مرتجي، تشييع جنازة مشجعة النادي نرجس صلاح اليوم الثلاثاء.

وتكون وفد الأهلي من خالد مرتجي ومهند مجدي ومحمد سراج ومحمد الجارحي ومي عاطف وخالد بيبو مدير الكرة بالنادي.

وأقيمت صلاة الجنازة في منطقة باب الشعرية بالقاهرة، على أن يقوم الوفد بتقديم واجب العزاء في المشجعة الأخرى، نورهان ناصر، غدا في المنوفية.

ومنذ قليل أعلن الأهلي 4 قرارات من أجل مساندة ودعم أسرتي المشجعتين جاءوا كالتالي:

- تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق ، برئاسة وفد النادي والذي يضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

- إرسال خطاب عاجل لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

- يقوم مجلس الإدارة في جلسته القادمة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين في مصابهما الجلل.

- تكليف الإدارة التنفيذية بالتواجد مع أسرتي الفقيدتين، والمعاونة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن وتشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير وتقديم واجب العزاء.

الجدير بالذكر أن المشجعتين توفيا إثر حادث أليم تعرضتا له أمس الثلاثاء من أمام استاد برج العرب، والذي أودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد.