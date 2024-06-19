"ببالغ الحزن والأسى".. نادي أستون فيلا ينعى مشجعتي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نعى نادي أستون فيلا الإنجليزي مشجعتي الأهلي اللتان توفيا أمس الثلاثاء في حادث سير.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا عبر منصة "فيسبوك": "ننعى ببالغ الحزن والأسى مشجعتي جمهور الأهلي المصري اللتين وفاتهما المنية بعد تعرضهما لحادث سير عقب مباراة فريقهما بالأمس".

وتوفيا المشجعتين إثر حادث أليم تعرضتا له أمس الثلاثاء، من أمام استاد برج العرب، والذي أودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد.

الجدير بالذكر أن صلاة جنازة نرجس صلاح أقيمت اليوم في منطقة باب الشعرية بالقاهرة، وفي نفس التوقيت أقيمت صلاة جنازة نورهان ناصر في المنوفية.

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