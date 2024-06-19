فيفا يخطر اتحاد الكرة المصري بإيقاف قيد مودرن فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أرسل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إخطار رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بمنع نادي فيوتشر من قيد أي لاعبين جدد سواء علي المستوي المحلي أو الدولي بدءاً من اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة الرياضية الدولية الصادر في 28 مايو الماضي.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن المحكمة الرياضية الدولية قررت في 28 مايو تأييد قرارات لجنة فض المنازعات في فيفا بسداد فيوتشر إلي اللاعب مروان الصحراوي مبلغ 41.660 ألف دولار و50 ألف جنيه مصري كأجور مستحقة بالإضافة إلى فائدة 5% سنويا.

وأكد المصدر أن فيوتشر مطالب بدفع المبالغ المالية الآتية: 813 ألف دولار و 370 ألف جنيه مصري كتعويض للاعب عن مخالفة العقد في 4 سبتمبر 2022، بالإضافة إلى فائدة 5% سنويا اعتبارا من تاريخ الفسخ 4 سبتمبر 2022 وحتى تاريخ السداد الفعلي.

وأضاف المصدر أن نادي فيوتشر سيدفع للاعب مروان صحراوي مساهمة قدرها أربعة آلاف فرنك سويسري لتغطية الرسوم القانونية والنفقات الأخرى التي يتكبدها اللاعب فيما يتعلق بإجراءات التحكيم الحالية مع تقسيم تكاليف التحكيم، والتي سيتم تحديدها وتقديمها للأطراف من قبل المحكمة الرياضية الدولية وستكون نسبتها بنسبة 90٪ على نادي فيوتشر ونسبة 10٪ على اللاعب مروان صحراوي.

الجدير بالذكر أن لجنة فض المنازعات في فيفا كانت قد قررت في 11 مايو 2023 هذه الغرامات المالية ثم قامت إدارة فيوتشر السابقة بالاستئناف على قرار فيفا في 26 يونيو 2023 وتم عقد عدة جلسات إلي أن تم الحكم فيها من قبل المحكمة الرياضية الدولية في 28 مايو 2024.

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