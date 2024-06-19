شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف: كولر محظوظ وبطولات أى مدرب خارج الأهلى صفر والان مع تفاصيل الخبر

أكد وليد صلاح بعد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن منظومة النادي الأهلي تمتلك عوامل النجاح التي تساعد أي جهاز فني على حصد البطولات، بما في ذلك الجهاز الفني المتواجد حالياً بالفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات لـ ”الخليج 365”: أرى أن الحظ ساند كولر، والتوفيق مطلوب في كرة القدم، ظاهرة الجميع يعلمها زهي أن أي مدرب يحصد بطولات مع الأهلي ولكن بعد رحيله لا يحصد أي بطولات في أي مكان، وهذه يعني أن اللاعبين على المستوى، بالتأكيد المدرب له دور ، لكن خبرات اللاعبين كبيرة والمنظومة كلها تساند.

أضاف متحدثاً عن حصد القطبين للألقاب القارية في الموسم الجاري: إنجاز كبير للكرة المصرية أن يكون الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي، لكن الأهلي يمتلك سكواد محترم ولديه فريقين جاهزين للمباريات، على عكس ظروف الزمالك وغياب لاعبين مؤثرين، الزمالك يعتمد على 13 لاعباً فقط عكس الأهلي، ولكن هذا ليس مقياساً ونتمنى أن تكون مباراة ممتعة ويتوج الزمالك باللقب، مباريات القطبين لا تعترف بالورق بدليل فوز الزمالك في آخر لقاء بالدوري.