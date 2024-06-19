شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد التحقيق مع محمد عواد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أن موعد التحقيق مع محمد عواد حارس القلعة البيضاء سيكون في الثالثة عصر السبت المقبل لما بدر منه تجاه زميله حسام عبد المجيد في مباراة المصري البورسعيدى.

أعلن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن إيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض عن المشاركة فى المباريات،بعد مشادته مع حسام عبد المجيد فى مباراة المصري البورسعيدى الماضية.

هذا وأغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ملف مباراته أمام المصرى البورسعيدى، التى جمعت الفريقين يوم الاثنين فى الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري، والتى أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة فاركو فى المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى.

ويخوض فريق الزمالك تدريبات مكثفة استعدادا لفاركو وسط إصرار وسعى لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث ومحاولة العودة للمنافسة على لقب الدورى.

وتعد مواجهة فاركو إحدى مباريات الأبيض خلال شهر يونيو، حيث يلتقى الفريق مع الأهلى وسيراميكا يومى 25 و29 يونيو على الترتيب.