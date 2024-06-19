شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على بلدية المحلة بهدف فى الشوط الأول بدورى nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما على بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد السويس، بعدما تم نقل المباراة من ملعب غزل المحلة بسبب وجود إصلاحات في أرضية ملعب الغزل، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري (دورى nile ).

افتتح التسجيل لبيراميدز فخرى لاكاى في الدقيقة 24 من المباراة بعد تمريرة سحرية من محمد حمدي إلى فاخري لاكاي الذي راوغ مدافع بلدية المحلة ليسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك فريق بلدية المحلة.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - - إبراهيم عادل .

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمود زلاكة - محمود صابر - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

تشكيل بلدية المحلة

حارس المرمى: أحمد حسين.

الدفاع: أبو نور الزموري - أحمد العش- هشام حافظ - مؤمن راضي.

الوسط: ماجد هاني - ابنوك بنجامين - موسي ايفريم السيد عوض - محمد عادل امو.

العجوم: حسام أشرف.

ويتواجد على دكة البدلاء: محمود ماهر - محمد صابر - يوسف حسن - وحيد محسن - ابراهيم شتا - أحمد عثمان -- كهربا - محمد غزال - محمد أميسي.

ترتيب بيراميدز وبلدية المحلة

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدورى المصري الممتاز (دورى nile) برصيد 56 نقطة من 23 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وخسر مباراة واحدة وتعادل في 5 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفاً واستقبلت شباك الفريق السماوى 14 هدفاً.

بينما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر في ترتيب الدورى المصري الممتاز (دورى nile) برصيد 22 نقطة جمعهم من 24 مباراة فاز في 6 مباريات وخسر 14 لقاء وتعادل في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 46 هدفا.