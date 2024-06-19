شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلى يشارك فى تشييع جثمان نرجس صلاح مُشجعة النادى ويُعزّي أسرة الفقيدة والان مع تفاصيل الخبر

شارك وفد من الأهلي في تشييع جثمان نرجس صلاح مُشجعة النادي التي توفيت عقب مباراة الفريق أمس ، الثلاثاء، بملعب برج العرب.

ضم وفد الأهلي كلاً ، من المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومهند مجدي ومحمد سراج الدين ومحمد الجارحي ومي عاطف أعضاء مجلس الإدارة، وخالد بيبو مدير الكرة، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة.

أدى وفد النادي صلاة الجنازة على المغفور لها -بإذن الله- وشارك في تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير، وقدم واجب العزاء لأسرة الفقيدة.

وكان الأهلي قد قرر اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات، التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، إثر الحادث الأليم الذي تعرضتا له أمس وأودى بحياتهما،

عقب مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب، وجاءت قرارات النادي على النحو التالى:

* تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق ،برئاسة وفد النادى والذى يضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

* إرسال خطاب عاجل لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

* يقوم مجلس الإدارة في جلسته القادمة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين فى مصابهما الجلل.

* تكليف الإدارة التنفيذية بالتواجد مع أسرتي الفقيدتين، والمعاونة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وتشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير وتقديم واجب العزاء.

وفد الأهلى فى عزاء نرجس صلاح

أعضاء مجلس إدارة الأهلى بتقدمون جنازة نرجس صلاح