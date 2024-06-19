شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبى الزمالك بعد الخسارة من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشرح المدير الفني الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري، لتلافي تكراراها في المباريات المقبلة.

وطالب جوميز من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد وعدم التفريط فى أى نقاط، وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً لمباراة فاركو المقبلة.

ومنح الجهاز الفني للزمالك راحة للاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري الأخيرة من التقسيمة الفنية التي أقيمت في ختام مران اليوم الأربعاء، على ملعب النادي، استعداداً للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين الأساسيين راحة من التقسيمة والاكتفاء بالفقرة البدنية والتدريبات الفنية خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

وخاض باقي اللاعبين البدلاء والمستبعدين من المباراة السابقة أمام المصري تقسيمة فنية استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.