ألمانيا أول المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب ألمانيا فوزًا مهمًا على المجر بهدفين دون رد في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

سجل جمال موسيالا هدف منتخب ألمانيا الوحيد في الدقيقة 22 من الشوط الأول، حاول بعدها منتخب المجر إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة أبرزها الهدف الذي ألغاه الحكم في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بسبب ثبوت حالة التسلل.

وفي الدقيقة 67 من عمر المباراة تمكن النجم إلكاي جوندوجان من تسجيل الهدف الثاني لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0 للماكينات.

بدأ منتخب ألمانيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: ميتلستاد، جوناثان تاه، أنتونيو روديجر، جوشوا كيميتش.

وسط الملعب: توني كروس، روبيرت أندريخ.

وسط الملعب الهجومي: فلوريان فيرتز، إيلكاي جوندوجان، جمال موسيالا.

الهجوم: كاي هافيرتز.

بهذا الانتصار يعزز منتخب ألمانيا صدارته لجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024.