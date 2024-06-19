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ألمانيا تتأهل لدور الـ 16 من يورو 2024 بعد الفوز على المجر

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منتخب ألمانيا

منتخب ألمانيا

نجح منتخب ألمانيا، في الفوز على نظيره المجر، اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“.

وبهذا الفوز ضمن منتخب “المانشافت”، التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعد فوزه في أول جولتين بدور المجموعات، حيث فاز في الجولة الأولى على اسكتلندا بخماسية مقابل هدف.

وسجّل جمال موسيالا هدفاً لمنتخب ألمانيا (22)، وأضاف جوندوجان الهدف الثاني بنفسه بعد كرة عرضية من ماكسيميليان ميتلشتيت في الدقيقة السابعة والستين.

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وبهذه النتيجة يتصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه منتخب سويسرا برصيد 3 نقاط، وذلك قبل مباراته مع منتخب اسكتلندا، اليوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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