بيراميدز يفوز بثنائية على المحلة في الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في تحقيق الفوز أمام نظيره بلدية المحلة، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التهديف، فاجري لاكاي في الدقيقة 24 من صناعة محمد حمدي، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أحرز أحمد سامي الهدف الثاني لصالح بيراميدز في الدقيقة 74 من صناعة محمد الشيبي، لينتهي اللقاء بفوز الفريق السماوي بهدفين مقابل لا شيء.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 59 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 22 نقطة محتلًا المركز السادس عشر.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري.