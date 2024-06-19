بشرى سارة لـ الاهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

كشفت تقارير صحفية، عن بشرى سارة لـ النادي الاهلي، قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الاهلي لمواجهة الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وأشارت التقارير أن هناك تفائل داحل الاهلي بسبب وسام أبوعلي حيث يتقدم في برنامجه التأهيلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابع التقرير أن وسام أبوعلي سوف يشارك بشكل تدريجي في التدريبات خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وواصلت أن وجوده في قائمة الزمالك يعود لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي.

وأردفت التقارير أن أيضًا عمر كمال عبدالواحد سيكون جاهزًا بنسبة كبيرة لخوض مباراة الزمالك، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الاتحاد السكندري.

واستكمل التقرير أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو سيكون من الصعب لحاقه بمواجهة الزمالك حيث سيواصل برنامجه التدريبي.

ويستعد الاهلي قبل مواجهة الزمالك للعب ضد الداخلية يوم الجمعة القادم، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الالدوري المصري.