التشكيل الرسمي لمواجهة سويسرا وإسكتلندا في يورو 2024

أعلن مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة اسكتلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في يورو 2024.

وجاء تشكيل سويسرا كالتالي:

في حراسة المرمى: يان سومر

في الدفاع: ريكاردو رودريجيز- مانويل أكانجي- فابيان شار

في الوسط الدفاعي: روبن فارجاس- جرانيت تشاكا- ريمو فرويلير- سيلفان ويدمير

في الوسط الهجومي: ميشيل أيبشير- شيردان شاكيري

في الهجوم: دان ندوي

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بينما تشكيل إسكتلندا:

في حراسة المرمى: أنجوس جون

في الدفاع: أندرو روبرتسون- كيران تيرني- جاك هيندري- جرانت هانلي- توني رالستون

في الوسط: جون ماكجين- كالوم مكجريجور- بيلي جيلمور- سكوت مكتوميناي

في الهجوم: تشي آدامز

ويحتل منتخب سويسرا المركز الثاني في المجموعة الأولى بثلاث نقاط خلف ألمانيا صاحبة الصدارة بست نقاط.

بينما يتواجد منتخب اسكتلندا في المركز الرابع بدون أي نقطة بفارق الأهداف عن المجر الثالثة.