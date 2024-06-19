موعد مباراة ألمانيا المقبلة بعد الفوز على المجر في يورو 2024

يقدم موقع “كورة 365″، موعد مباراة منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، أمام نظيره سويسر، في ختام دور المجموعات من كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

ضمن منتخب “المانشافت”، التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعد فوزه في أول جولتين بدور المجموعات، حيث فاز في الجولة الأولى على اسكتلندا بخماسية مقابل هدف.

نجح منتخب ألمانيا، في الفوز على نظيره المجر، اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“.

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موعد مباراة ألمانيا المقبلة في يورو 2024:

ويواجه منتخب ألمانيا، نظيره سويسرا، في ختام دور المجموعات من أمم أوروبا 2024، يوم الأحد المقبل الموافق 23 يونيو 2024.

وستقام مباراة ألمانيا أمام سويسرا، على ملعب “دوتش بانك بارك”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.