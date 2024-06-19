"الزمالك كان يرغب في الانسحاب".. مصدر يكشف تفاصيل واقعة تعدي جوميز على حكم مباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر داخل لجنة الحكام لموقع "الخليج 365" تفاصيل واقعة تعدي جوميز على حكم مباراة المصري.

وأوضح المصدر أن عاطف حسين الحكم الرابع ذكر في تقريره ما فعله جوميز تجاهه.

وأكد المصدر أن الحكم الرابع أخطأ بعدم استدعاء أحمد الغندور، وبرر الحكم ما فعله بأن نادي الزمالك كان يرغب في الانسحاب، لذلك رفض تصعيد الأمور لمرور المباراة لبر الأمان.

الجدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الثنائي بالجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

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