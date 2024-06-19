شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يهزم سيراميكا 1-0 بدورى Nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مودرن فيوتشر الفوزعلى نظيرة سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

جاء هدف فريق مودرن فيوتشر عن طريق المغربى عبدالكبير الوادى من علامة الجزاء في الدقيقة 12.

بهذة النتيجة يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 38 نقطة بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 34 محتلا المركز التاسع.



وشهدت أحداث المباراة أثارة كبيرة بين لاعبو الفريقين حيث أهدر مهاجمين فريق سيراميكا العديد من الفرص المحققة للتهديف وأدراك هدف التعادل بينما حاول مهاجموا فريق مودرن فيوتشر تعزيز تقدمهم.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة أيمن المزين المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع .. أحمد هاني ، أحمد بيكهام ، رجب نبيل ، عبد الرحمن بودي.

خط الوسط .. إبراهيم محمد ، صديق إيجولا ، أحمد القندوسي ، محمد إبراهيم ، أحمد بلحاج.

خط الهجوم .. أحمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل فريق مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود "جنش".

خط الدفاع .. محمود شعبان ، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

خط الوسط .. غنام محمد ، محمد صادق، كجالي درامي، خالد رضا، عبد الكبير الوادي.

الهجوم .. أرنولد إيبا.