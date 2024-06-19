شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

حصل مهند لاشين، لاعب بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري الممتاز (دورى nile).

وفاز بيراميدز على بلدية المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس، بعدما تم نقل المباراة من ملعب غزل المحلة بسبب وجود إصلاحات في أرضية ملعب الغزل، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري (دورى nile).

افتتح التسجيل لبيراميدز فخرى لاكاى في الدقيقة 24 من المباراة بعد تمريرة سحرية من محمد حمدي إلى فخري لاكاي الذي راوغ مدافع بلدية المحلة ليسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك فريق بلدية المحلة،قبل أن يضيف أحمد سامى الهدف الثانى في الدقيقة 74.

ويأتي فوز بيراميدز على بلدية المحلة الحادى عشر على التوالي، بعد الفوز على الجونة، المقاولون العرب، والبنك الأهلى، إنبى، مودرن فيوتشر، المصري البورسعيدى، سيراميكا، الإسماعيلى، الجونة، سموحة وأخيراً بلدية المحلة.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدورى المصري الممتاز (دورى nile) برصيد 59 نقطة من 24 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وخسر مباراة واحدة وتعادل في 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 39 هدفاً واستقبلت شباك الفريق السماوى 14 هدفاً.

بينما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر في ترتيب الدورى المصري الممتاز (دورى nile) برصيد 22 نقطة جمعها من 25 مباراة فاز في 6 مباريات وخسر 15 لقاء وتعادل في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفا.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - - إبراهيم عادل .

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمود زلاكة - محمود صابر - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

حارس المرمى: أحمد حسين.

الدفاع: أبو نور الزموري - أحمد العش- هشام حافظ - مؤمن راضي.

الوسط: ماجد هاني - ابنوك بنجامين - موسي ايفريم السيد عوض - محمد عادل امو.

الهجوم: حسام أشرف.

وتواجد على دكة البدلاء: محمود ماهر - محمد صابر - يوسف حسن - وحيد محسن - ابراهيم شتا - أحمد عثمان -- كهربا - محمد غزال - محمد أميسي.