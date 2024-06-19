شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: الدوري لا يزال طويلا وغير مقبول خسارة أى نقاط مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب بلدية المحلة بهدفين دون مقابل، موجها الشكر للاعبين على مجهودهم الكبير والمتواصل في المرحلة الماضية، والوصول إلى الفوز الحادي عشر على التوالي، والابتعاد بصدارة الدوري، موضحا أن المجهود الكبير المبذول كان سببا في الفوز المهم.

وحقق بيراميدز الفوز على بلدية المحلة بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار مباريات الجولة 26 على استاد السويس الجديد.

ورفع الفريق رصيده بيراميدز إلى 59 نقطة في قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما وصل إلى الفوز الحادي عشر تواليا.

وأوضح المدير الفني أن الفريق استحق الفوز ولولا سوء الحظ الذي صادف اللاعبين في تسجيل الفرص السهلة، لحقق بيراميدز الفوز بنتيجة أكبر من الهدفين، والجهاز الفني سيعمل مع اللاعبين على ضرورة استغلال الفرص في اللقاءات المقبلة.