شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي استعدادا للداخلية.. كولر يُحاضر لاعبيه وفقرة للحراس وتقسيمة للبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الأربعاء، استعداداته لمباراة الداخلية المقرر لها السابعة من مساء الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش دون راحة عقب مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس ببرج العرب في الجولة الـ26 لبطولة الدوري وفاز فيها المارد الأحمر بهدف نظيف.

وخاض اللاعبون الأساسيون في مباراة الاتحاد مرانا استشفائيا، فيما أدى البدلاء مرانا قويا وتقسمية قوية، وعقد مارسيل كولر مدرب الفريق محاضرة مع اللاعبين طالبهم خلالها بعدم التقليل من فريق الداخلية والانشغال بمباراة الزمالك يوم 25 يونيو الجاري.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بالتركيز في مواجهة الجمعة المقبل وحصد نقاطها الثلاثة، وقاد ميشيل يانكون فقرة تدريبية لحراس المرمى.