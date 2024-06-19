شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي ينتظم تدريجيا فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

انتظم وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن وسام أبو علي خضع لفحص طبي، للاطمئنان على حالته قبل المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية. وغاب وسام أبو علي عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة 7 أيام، بسبب جزع في الكاحل.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة، للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدفا.