شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لـ عمر كمال عبد الواحد فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أدي عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات علاجية واستشفائية في الجيم، على هامش مران الفريق اليوم بعد شعوره بآلام بسيطة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في مباراة الأمس أمام فريق الاتحاد السكندري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن اللاعب اكتفى بأداء جلسة علاجية اليوم داخل الجيم حرصًا على سلامته.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداداته لمباراة الداخلية، ضمن مؤجلات بطولة الدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدفا.