شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جنش رجل مباراة مودرن فيوتشر أمام سيراميكا بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمود جنش، حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر، جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد التألق أثناء المباراة والمساهمة في فوز فريقه.

وحقق فريق مودرن فيوتشر الفوزعلى نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 26 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وجاء هدف فريق مودرن فيوتشر عن طريق المغربى عبد الكبير الوادى من علامة الجزاء في الدقيقة 12. بهذه النتيجة يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 38 نقطة، بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 34 محتلا المركز التاسع.