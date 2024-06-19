وسائل إعلام تكشف موقف مصابي الأهلي من مواجهة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن موقف مصابي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مواجهة الزمالك المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن هناك حالة من التفاؤل لدى الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد إمكانية لحاق الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق بمباراة القمة.

وقال المصدر إن وسام أبوعلي بذل جهدًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي خلال الساعات القليلة الماضية وكان ينفذ البرنامج التأهيلي على فترتين.

وأضاف أن المهاجم الفلسطيني سوف يشارك بشكل تدريجي في التدريبات خلال الساعات القليلة المقبلة ولكن موقف تواجده في قائمة الزمالك يعود لرؤية فنية لمارسيل كولر.

كما أكد المصدر أن هناك فحص طبي يخضع له عمر كمال عبدالواحد بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الاتحاد السكندري، لكنه سيكون بنسبة كبيرة جاهزًا لمواجهة الزمالك.

وكان عمر كمال عبدالواحد قد شعر بآلام بسيطة في العضلة الأمامية، على هامش مشاركته في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

ولفت المصدر ذاته إلى أن فرص لحاق الجنوب أفريقي بيرسي تاو بمواجهة الزمالك صعبة للغاية، فيما يواصل علي معلول برنامجه التأهيلي حيث أثبتت الأشعة الأخيرة التي أجراها قبل أيام وجود تحسن كبير في حالته وسيبدأ النزول التدريجي للتدريبات الجماعية في منتصف سبتمبر المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية المقرر لها الجمعة المقبل باستاد السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.