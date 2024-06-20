شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلي اليوم الأربعاء 19 – 6 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 19 – 6 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يوجه بقرارات عاجلة لمساندة أسرتى الفقيدتين من مشجعى النادى.

الأهلى يوجه بقرارات عاجلة لمساندة أسرتى الفقيدتين من مشجعى النادى

قرر النادي الأهلي اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات، التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي النادي الأهلى نورهان ناصر ونرجس صلاح، إثر الحادث الأليم الذي تعرضتا له أمس وأودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب

وفد الأهلى يشارك فى تشييع جثمان نرجس صلاح مُشجعة النادى ويُعزّي أسرة الفقيدة

شارك وفد من الأهلي في تشييع جثمان نرجس صلاح مُشجعة النادي التي توفيت عقب مباراة الفريق أمس ، الثلاثاء، بملعب برج العرب.

برنامج تأهيلي لـ عمر كمال عبد الواحد فى الأهلي

أدي عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات علاجية واستشفائية في الجيم، على هامش مران الفريق اليوم بعد شعوره بآلام بسيطة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في مباراة الأمس أمام فريق الاتحاد السكندري.

مران الأهلي استعدادا للداخلية.. كولر يُحاضر لاعبيه وفقرة للحراس وتقسيمة للبدلاء

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الأربعاء، استعداداته لمباراة الداخلية المقرر لها السابعة من مساء الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

وسام أبو علي ينتظم تدريجيا فى مران الأهلي

انتظم وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.