شكرا لقرائتكم خبر عن البنا حكما للسويس وسبورتنج.. والغندور للحرس والترسانة بدورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن حكام مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دورة الترقى للدورى الممتاز الموسم المقبل.

واشتعلت المنافسة بدورة الترقى على الصعود لدورى الأضواء بعدما شهدت الجولة الرابعة مفاجأة كبرى بوقوع حرس الحدود المتصدر في فخ الخسارة على يد منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء أحرزه يعقوبو سعيد فى الدقائق الأولى من عمر اللقاء، ليتجمد رصيد الحدود عند 7 نقاط وما زالوا في صدارة الترتيب، بينما رفع أبناء الغريب رصيدهم إلى 4 نقاط بعما نجحوا فى تحقيق الفوز الأول لهم بالدورة.

فى المقابل استطاع سبورتنج تعويض خسارته الجولة الماضية بثلاثية أمام الترسانة، محققا الفوز على ملعبه بهدف مقابل للاشىء رافعا رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن حرس الحدود المتصدر، بينما توقف رصيد الضيوف عند 4 نقاط في المركز الثالث للدورة.

ترتيب جدول دورة الترقى قبل مباريات اليوم

حرس الحدود 7 نقاط

سبورتنج 7 نقاط

الترسانة 4 نقاط

منتخب السويس 4 نقاط

مباراة حرس الحدود ضد الترسانةمباراة منتخب السويس ضد سبورتنج