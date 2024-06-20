الزمالك يحسم الجدل حول التراجع عن مطالبه بشأن التحكيم والمؤجلات

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، حقيقة تراجع القلعة البيضاء عن مطالبها المعلنة في بيان رسمي قبل أيام.

وفي وقت سابق، أصدر نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بيانًا رسميًا بعد خسارة فريق الكرة الأول أمام المصري، وجه من خلاله عدة مطالب.

وعبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، قال سالم في بيان مقتضب: "كل ما يتردد عن تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب عن مطالبه، مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف المتحدث باسم نادي الزمالك: "الفريق الأول لن يلعب أي من مباريات الدور الثاني إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقا لترتيب القرعة الأصلية".

واختتم سالم: "وفي انتظار نتائج التحقيق فيما حدث من أخطاء تحكيمية صارخة بحق نادي الزمالك في المباراة الأخيرة بصفة خاصة ومنذ بداية الموسم بصفة عامة".

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 31 نقطة بعد خوض 19 مباراة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا، الإثنين الماضي، عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق اليوم أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر المسابقة.

وطالب مجلس إدارة الزمالك في بيانه بالتحقيق العاجل في ما حدث خلال مباراة الزمالك والمصري بعد إلغاء هدف لصالح الفارس الأبيض، وذلك في ركلة جزاء أحمد سيد زيزو التي سددها في العارضة ولم يحتسبها الحكم أحمد الغندور هدفًا لعدم تجاوزها خط المرمى بالكامل.

وطالب الزمالك ايضا بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

وشدد الزمالك في بيانه، على أن الفريق لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول.

ولفت إلى أن الفريق سيخوض مباراة فاركو القادمة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، والتي ستكون الأخيرة في بطولة الدوري، حتى تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتى نهاية الدوري.