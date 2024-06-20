الامارات | تعرف إلى أول منتخب تأهل إلى دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح المنتخب الألماني مستضيف نهائيات كأس اوروبا 2024 لكرة القدم، أول المتأهلين الى الدور الثاني بعدما أكد انطلاقته القوية بفوز صريح على المجر 2-0 في شتوتغارت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجّل جمالا موسيالا (22)، والقائد إيلكاي غوندوغان (67) هدفي ألمانيا التي حققت فوزها الثاني بعد الأول على اسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية فانفردت بالصدارة فيما منيت المجر بخسارتها الثانية بعد الاولى أمام سويسرا (1-3).

ودخل رجال المدرب يوليان ناغلسمان الى اللقاء بمهمة مزدوجة على ملعب "إم إتش بي، نيكار شتاديون" في شتوتغارت ساعين إلى تأكيد انطلاقتهم القوية وفك عقدة منافسهم المجري.

وثأر المنتخب الألماني بطل العالم أربع مرات وأوروبا ثلاث مرات، من المجر التي هزمته 1-0 في عقر داره في لايبزيغ في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر 2022 بعدما تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة في بودابست في يونيو من العام ذاته.

وفكت ألمانيا عقدتها في الفوز على المجر في المباريات الثلاث الأخيرة بينهما حيث تعادلتا أيضا 2-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة القارية التي أقيمت عام 2021 على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ.