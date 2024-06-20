يورو 2024.. مودريتش يحقق رقمًا قياسيًا مع كرواتيا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد من تحقيق رقمًا قياسيًا جديد في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده أمام ألبانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات من اليورو، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن لوكا مودريتش أصبح أكبر لاعب يكمل أكثر من 100 تمريرة في مباراة باليورو، بمعدل 108 ضد ألبانيا.

كما أشارت الشبكة، أن لوكا هو أكبر لاعب أيضا يكمل أكثر من 100 تمريرة في مباراة بكأس العالم، بمعدل 105 ضد البرازيل.



وبهذا التعادل يحصد المنتخب الألباني نقطة في المركز الثالث للمجموعة الثانية، وأيضا كرواتيا نقطة في ذيل ترتيب المجموعة بفارق الأهداف.

وستواجه كرواتيا منتخب إيطاليا في الجولة الختامية لدور المجموعات، ولا بديل عن الفوز لمودريتش ورفاقه، من أجل التأهل للدور التالي من البطولة.