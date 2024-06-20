ترتيب مجموعة ألمانيا في يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الثانية

يقدم موقع “كورة 365″، ترتيب المجموعة الأولى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“، بعد انتهاء فوز ألمانيا على المجر، وتعادل سويسرا وأسكتلندا.

وتعادل منتخبي سويسرا وأسكتلندا، بنتيجة هدف لكل فريق، بينما حقق منتحب ألمانيا الفوز على المجر، بنتيجة هدفين دون رد.

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جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم أوروبا:

1- ألمانيا .. 6 نقاط

2- سويسرا .. 4 نقاط

3- إسكتلندا .. نقطة وحيدة

4- المجر .. بدون نقاط

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الجدير بالذكر أن منتخب ألمانيا، سيواجه نظيره سويسرا، في ختام دور المجموعات من أمم أوروبا 2024، يوم الأحد المقبل الموافق 23 يونيو 2024.

وستقام مباراة ألمانيا أمام سويسرا، على ملعب “دوتش بانك بارك”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.