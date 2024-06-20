محمد صبحي يجدد عقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر تمديد عقد حارس المرمى محمد صبحي، خلال الفترة القادمة.

وأشار التقرير أن محمد صبحي وقع بالفعل على عقد جديد رفقة الفارس الأبيض لمدة ثلاثة مواسم مقابل 21 مليون جنيه، أي بواقع 7 ملايين جنيه في كل موسم.

وتابع التقرير أن محمد صبحي وافق على التجديد بالمقابل المادي الذي حدده النادي، رغم إنه بمتلك عروضًا بمقابل مادي أعلى ولكنه تمسك بنادي الزمالك.

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وكان الزمالك قد نجح في وقت سابق من تجديد تعاقد كل من أحمد فتوح وشيكابالا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.