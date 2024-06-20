رسميًا.. ناجلسمان يمدد عقده مع ألمانيا حتى كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس الأربعاء، تمديد عقد المدرب الألماني يوليان ناجلسمان مع منتخب الماكينات حتى كأس العالم المقبل عام 2026.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أبرم اتفاقًا مع المدرب الألماني على تمديد عقده رفقة الماناشافت في حال التأهل إلى دور الـ 16 في بطولة يورو 2024، وهو الأمر الذي نجح فيه منتخب ألمانيا اليوم بعد الفوز على المجر.

ونجح منتخب ألمانيا، في الفوز على نظيره المجر، أمس الأربعاء، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

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وسجّل جمال موسيالا هدفاً لمنتخب ألمانيا (22)، وأضاف جوندوجان الهدف الثاني بنفسه بعد كرة عرضية من ماكسيميليان ميتلشتيت في الدقيقة السابعة والستين.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه منتخب سويسرا برصيد4 نقاط.