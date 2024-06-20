رقم قياسي لـ شاكيري مع منتخب سويسرا في يورو 2024

حسم التعادل الإيجابي على مباراة سويسرا ضد إسكتلندا بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وأقيمت مباراة منتخب إسكتلندا ضد نظيره السويسري، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا، على ملعب “راين أنرجي”.

وافتتح التسجيل في الدقيقة 13، فابيان شير هدفًا بالخطأ في مرماه ليتقدم المنتخب الإسكتلندي، بعدما اصطدمت الكرة به.

بينما أدرك شيردان شاكيري التعادل لصالح منتخب سويسرا في الدقيقة 26.

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ووفقًا لموقع “أوبتا للإحصائيات” فإن شاكيري هو اللاعب الأوروبي الوحيد الذي سجل في آخر 6 بطولات كبرى مع منتخب بلاده.

وسجل شاكيري في آخر 3 نسخ من مسابقة كأس العالم 2014، 2018، بالإضافة إلى مونديال 2022.

ونجح أيضاً النجم السويسري في تسجيل أهداف في آخر 3 نسخ من مسابقة كأس أمم أوروبا في عام 2016، 2020، بالإضافة إلى النسخة الحالية 2024 والمقامة في ألمانيا.