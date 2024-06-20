التعادل يسيطر على مباراة سويسرا ضد إسكتلندا في يورو 2024

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة سويسرا ضد إسكتلندا بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وأقيمت مباراة منتخب إسكتلندا ضد نظيره السويسري، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا، على ملعب “راين أنرجي”.

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وافتتح التسجيل في الدقيقة 13، فابيان شير هدفًا بالخطأ في مرماه ليتقدم المنتخب الإسكتلندي، بعدما اصطدمت الكرة به.

بينما أدرك شيردان شاكيري التعادل لصالح منتخب سويسرا في الدقيقة 26.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد المنتخب السويسري إلى النقطة الرابعة في ترتيب المجموعة الأولى في المركز الثاني، بينما يحصد منتخب إسكتلندا نقطة واحدة، في المركز الثالث.

وجاء تشكيل سويسرا كالتالي:

في حراسة المرمى: يان سومر

في الدفاع: ريكاردو رودريجيز- مانويل أكانجي- فابيان شار

في الوسط الدفاعي: روبن فارجاس- جرانيت تشاكا- ريمو فرويلير- سيلفان ويدمير

في الوسط الهجومي: ميشيل أيبشير- شيردان شاكيري

في الهجوم: دان ندوي