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يزن النعيمات يرد على أنباء اقترابه من الاهلي

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يزن النعيمات - منتخب الأردن

يزن النعيمات - منتخب الأردن

علق الأردني يزن النعيمات،على حدوث مفاوضات مع النادي الاهلي لانضمامه للقلعة الحمراء، خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وكتب يزن عبر حسابه على انستجرام: “بالنسبة للكلام المتداول عني بالسوشيال ميديا من متطلبات مالية وغير ذلك غير صحيح، ولا يوجد لدي وكيل أعمال رسمي”.

وتابع: “أي شيء لا يصدر مني شخصيًا أو عبر صفحاتي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي غير مسؤول عنه”.

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وأردف  “أي شيء رسمي سوف أعلن عنه عبر صفحاتي الرسمية”.

واتم حديثه: “شكرًا لكم احبتي دمتم بخير لا تنسوني من دعواتكم”.

وكانت قد أشارت بعض التقارير في الفترة الماضية أن هناك اتصالات بين يزن النعيمات و لجنة التخطيط بالنادي الأهلي.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الداخلية، يوم الجمعة المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب برصيد 39 نقطة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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