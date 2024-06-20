يزن النعيمات يرد على أنباء اقترابه من الاهلي

علق الأردني يزن النعيمات،على حدوث مفاوضات مع النادي الاهلي لانضمامه للقلعة الحمراء، خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وكتب يزن عبر حسابه على انستجرام: “بالنسبة للكلام المتداول عني بالسوشيال ميديا من متطلبات مالية وغير ذلك غير صحيح، ولا يوجد لدي وكيل أعمال رسمي”.

وتابع: “أي شيء لا يصدر مني شخصيًا أو عبر صفحاتي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي غير مسؤول عنه”.

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وأردف “أي شيء رسمي سوف أعلن عنه عبر صفحاتي الرسمية”.

واتم حديثه: “شكرًا لكم احبتي دمتم بخير لا تنسوني من دعواتكم”.

وكانت قد أشارت بعض التقارير في الفترة الماضية أن هناك اتصالات بين يزن النعيمات و لجنة التخطيط بالنادي الأهلي.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الداخلية، يوم الجمعة المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة.