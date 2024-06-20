قمة أوروبية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الخميس 20 يونيو 2024، عددا من المباريات القوية في الجولة الثانية من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ويسعى إسبانيا وإيطاليا لاحتلال صدارة المجموعة الثانية عندما يلتقيان، بينما يريد منتخب إنجلترا تحسين الأداء الذي بدء به البطولة أمام صربيا عندما فاز بهدف نظيف.

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

صربيا ضد سلوفينيا - 4 عصرا - beIN SPORTS MAX 1

إنجلترا ضد الدنمارك - 7 مساء - beIN SPORTS MAX 2

إسبانيا ضد إيطاليا - 10 ليلا - beIN SPORTS MAX 1

ويقام غدا الجمعة، قمة أوروبية عندما يلاقي منتخب فرنسا نظيره هولندا في تمام الساعة العاشرة مساء.

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