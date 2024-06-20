ملف الخليج 365.. جنازة مشجعتي الأهلي.. عرض سعودي للشناوي.. وإيقاف قيد فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأربعاء، أبرزها تشييع جنازة مشجعتي الأهلي، و عرض سعودي لمحمد الشناوي، وإيقاف قيد نادي مودرن فيوتشر.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأربعاء:

نادي سعودي يرغب في التعاقد مع حارس الأهلي

بالصور.. وفد الأهلي يحضر تشييع جنازة نرجس صلاح مشجعة النادي

فيفا يخطر اتحاد الكرة المصري بإيقاف قيد مودرن فيوتشر

"بالجلابية والشبشب".. كيف علق حفيظ دراجي على مباراة البرتغال والتشيك (فيديو)

محمد النني ينعى مشجعتي النادي الأهلي

"في حال لعب القمة".. 3 لاعبين من الزمالك مهددين بالغياب عن لقاء الأهلي

الزمالك ينفي التراجع عن مطالبه بشأن خوض مباريات الدور الثاني

بشرى سارة.. تعرف على موقف مصابي الأهلي من قمة الزمالك بالدوري

الزمالك ينعى مشجعتي النادي الأهلي

قرار عاجل من الزمالك بإيقاف محمد عواد عن المباريات

شيكابالا ينعى مشجعتي النادي الأهلي

الخطيب يصدر 4 قرارات لتقديم الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي الأهلي

منتخب ألمانيا يفوز على المجر ويضع قدما في دور الـ 16 ليورو 2024

"تواصلت مع لبيب و كفانا مهازل".. ممدوح عباس يعلق على بيان الزمالك (صورة)

"إحداهما تأهلت من الصليبي خلال الحمل".. حكاية لارسن وبوي لاعبتي الدنمارك