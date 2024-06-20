شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر اتحاد الكرة بوقف قيد مودرن فيوتشر بسبب مستحقات مروان الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم إخطارا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بوقف قيد فريق مودرن فيوتشر، بسبب مستحقات اللاعب التونسى مروان الصحراوى.

ومن المقرر أن يخطر مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم مسئولى نادى مودرن فيوتشر عبر إرسال فاكس رسمى يصلهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت غرفة تسوية المنازعات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم قررت نهاية العام الماضى تغريم نادى مودرن فيوتشر 941 ألف دولار، تعويضاً لصالح مروان صحراوى بسبب عدم صرف مستحقاته المتأخرة لدى النادى خلال فترة لعبه بالفريق.

ولعب مروان صحراوى لصالح مودرن فيوتشر موسم 2022 فى صفقة انتقال حر، وذلك حتى نهاية الموسم قبل فسخ تعاقده مع الفريق، ليخوض خلال تلك الفترة التى قضاها مع الفريق 13 مباراة، ويحصد لقب كأس الرابطة، وقام نادى مودرن فيوتشر بالطعن على تلك الغرامة.