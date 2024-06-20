شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر لاعبى سموحة من انتفاضة الطلائع بعد ثلاثية المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

عقد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، جلسة خاصة مع اللاعبين حذرهم خلالها من التهاون أمام طلائع الجيش في اللقاء المقبل بالدوري، خاصة وأن الطلائع يبحث عن تصحيح مساره بعد الهزيمة التي تلقاها في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشدد أحمد سامى، على ضرورة الالتزام بالواجبات الدفاعية والهجومية على أرض الملعب والحذر من الهجمات المرتدة، مطالباً اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط للتقدم في جدول الدوري.

ويستعد سموحة لمواجهة طلائع الجيش في السابعة مساء السبت المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد جهاز الرياضة، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

وكان سموحة قد فاز في المباراة الماضية على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء مثير خاصة من الناحية التحكيمية، حيث أشهر حكم المباراة الكارت الأصفر لـ 5 لاعبين بالفريق السكندري، قبل أن ينجح حسام حسن وجونيور آجاي، في تسجيل هدفي الفوز لسموحة في الوقت بدل الضائع قبل نهاية المباراة.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.