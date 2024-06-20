شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى الجولة قبل الأخيرة من دورة الترقى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الخميس، الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دورة الترقي التي يصعد منها صاحب المركز الأول لدوري الأضواء والشهرة بصحبة بتروجت وغزل المحلة.

موعد مباراة حرس الحدود والترسانة

يستضيف حرس الحدود نظيره الترسانة في لقاء الجريحين بتمام الرابعة مساء، فأصحاب الأرض تلقوا الهزيمة الأولى الجولة الماضية خارج ملعبهم علي يد منتخب السويس بهدف مقابل لا شيء، أوقف رصيدهم عند 7 نقاط ومازالوا في المركز الأول، بينما يدخل الضيوف اللقاء بعد خسارتهم أيضا الأسبوع الماضي أمام سبورتنج علي نفس الملعب بهدف مقابل لا شيء، وتجمد رصيدهم عند 4 نقاط في المركز الثالث، وهو ما دفع طارق سعيد رئيس النادي إلى توجيه الشكر لحسين شكري المدير الفني للفريق والتعاقد مع جمعة مشهور علي أمل انقاذ الموقف.

موعد مباراة منتخب السويس وسبورتنج

علي ملعبه بتمام الرابعة مساء، يستضيف منتخب السويس المنتشي بفوزه الأخير على حرس الحدود، نظيره سبورتنج في مواجهة لا تقبل القسمة علي اثنين، فأبناء الغريب بعدما أحيوا آمالهم بالفوز الأخير علي الحدود يرغبون في مواصلة الانتصارات والوصول للنقطة السابعة وتحقيق الحلم في الجولة الأخيرة بالفوز علي الترسانة وخطف تذكرة الصعود.

في المقابل يسعى أبناء سبورتنج أصحاب الوصافة برصيد 7 نقاط أيضا، إلى مواصلة الزحف نحو الصدارة والعودة بنتيجة ايجابية تعينهم في الجولة الأخيرة أمام حرس الحدود.

القناة الناقلة لدورة الترقي

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات دورة الترقي المؤهلة لدوري nile، في وجود باقة من أكبر المحللين.